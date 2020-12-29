Огромная маска с "ковидными" страхами: в Харькове появилась необычная инсталляция (фото)

В Харькове на площади Свободы появилась инсталляция в виде большой защитной маски. На ней написаны разные страхи людей, связанные с эпидемией коронавируса.
Об этом рассказал представитель организаторов акции Владислав Возный, пишет "Суспильне".
Он отметил, что таким образом авторы инсталляции хотят привлечь внимание к ментальному здоровью людей во время эпидемии и Национальной горячей линии психологической поддержки. То есть, призывают не бояться обращаться за помощью.
Над созданием маски работали около 20 человек. Они опросили около 100 украинцев об их страхах и собрали самые распространенные из них.
Теперь большая маска будет путешествовать по разным городам Украины. В Харькове инсталляция простоит до 19:00 29 декабря. Далее участники проекта отправятся в Краматорск Донецкой области.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине заработал контакт-центр по противодействию COVID-19.
Контактный центр Минздрава получает около 9 тысяч звонков в сутки.
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