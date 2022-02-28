Оккупанты ударили по Харькову "Градами" (видео)

Большая вероятность жертв среди мирных жителей

Обстрел Харькова "Градами". Скриншот с видео

Сегодня, 28 февраля, российские военные накрыли Харьков "Градами". Об этом сообщает в Телеграме советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Предположительно, могут быть погибшие и раненые среди мирных жителей. Информация уточняется.

Оккупанты разбомбили Балаклею

В Харьковской области город Балаклея в результате боевых действий оказался отрезанным от Харькова. Город двое суток бомбили авиацией.

Балаклея с ночи без отопления, коммунальщики делают все, что в их силах. Утеплить разбомбленные дома людям нужно самостоятельно.

В Харьковской области продлили комендантский час

Комендантский час в Харьковской области 28 февраля начнется в 15:00 и завершится завтра в 6:00 утра. Это вызвано большим количеством диверсантов.

Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.