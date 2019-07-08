Оппоблок, партия региональных лидеров #1: "В своем доме – своя правда и сила"

Для сохранения целостности страны нужна глубокая децентрализация

Каждая попытка очередной центральной власти навязать регионам собственные версии абсолютных истин делает государство еще более слабым и расколотым. Такое веское слово сказали мэры украинских городов.

Не ждать милости от центра

В Киеве 7 июня был подписан Меморандум единства оппозиционных сил, заключенный между пятью партиями – "Оппозиционный блок", "Наши", "Відродження", "Партия мира и развития", "Доверяй Делам". В объединенную команду "Оппозиционного блока" вошли мэры крупнейших украинских городов, лидеры территориальных громад, промышленники и работодатели, обладающие большим опытом управления.

Целью нового политического проекта стало совместное участие в парламентских выборах, чтобы на самом высоком уровне защищать интересы громад.

Готовность мэров единым фронтом идти во власть показала, что они не хотят больше ждать милости от центра, соглашаясь на условия куцей и, во многом, не выгодной для регионов нынешней реформы децентрализации. Мэры и региональные лидеры предпочли выступать консолидировано.

От Ужгорода до Харькова

Для участия в парламентских выборах "Оппозиционный блок" выставил кандидатов по списку и по мажоритарным округам. Причем вместе на выборы идут представители абсолютно разных регионов Украины – от Ужгорода до Харькова. Так, на сегодня, к объединенной команде примкнули мэры около 70 украинских городов и сел.

Список партии на парламентских выборах возглавил народный депутат Евгений Мураев, ранее лидер партии "Наши". "Вся наша команда – это люди дела, которые и в сегодняшних, непростых для страны, условиях добились успехов в своих сферах и делают все для улучшения жизни украинцев. Поэтому я абсолютно уверен в том, что мы победим и проведем в Раду команду управленцев, которые смогут положить конец нынешней вакханалии и сделать так, чтобы мы снова могли гордиться нашей страной!" – говорит Евгений Мураев.

В первую десятку партийного списка кандидатов в нардепы вошли: народные депутаты Евгений Мураев и Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, одесский градоначальник Геннадий Труханов, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, Генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма, мэр Ужгорода Богдан Андриив, городской голова Запорожья Владимир Буряк, городской голова Павлограда Анатолий Вершина.

В "Оппозиционном блоке" подчеркивают, что не делят страну по шаблонам, используемым многими политиками.

"Мы представляем всю Украину, защищаем национальные интересы и выступаем против того, чтобы наше государство было чьей-то колонией – будь то Америка или Россия. Мы – за самостоятельную, независимую Украину!", – заявляет один из лидеров "Оппоблока" Александр Вилкул.

Страну объединят настоящие ценности

Приоритетными для своей работы в новом парламенте партия называет вопросы установления мира, возрождения экономики, повышения социальных стандартов, закрепления в Конституции внеблокового статуса Украины. Последний пункт позволит избежать влияния глобальных геополитических игроков – таких, как США и Россия.

Условием для решения этих и других задач должна стать настоящая, а не показушная децентрализация, считают в "Оппозиционном блоке". Эта важнейшая реформа сегодня превратилась в не более, чем распиаренный продукт, начинающий буксовать, поскольку правительство продолжает принимать решения, которые, по определению, уже не относятся к его компетенции.

Причем в Украине должна пройти не только административная децентрализация, но также гуманитарная и культурологическая, настаивают в "Оппоблоке". В конце третьего десятка Независимости вопрос единства многокультурной страны не сходит с повестки дня. Выход из этого идеологического тупика партия видит в передаче более широких полномочий на места и местных референдумах относительно злободневных вопросов.

Громады сами должны решать, как будут называться их города и улицы, какие памятники им ставить, какие праздники праздновать, какие использовать региональные языки на своей территории. Соответственно "оппозиционеры" выступают за отмену законов о языке и декоммунизации, ссылаясь, при этом, на европейский опыт.

И когда никто и никому не будет навязывать своих предпочтений, страну зацементируют настоящие общие ценности. А их немало, уверены "оппозиционеры", ведь мы веками крепко-накрепко связаны друг с другом.

"Мирный пакет"

Еще одним залогом успешного развития страны является скорейшее восстановление мира, реализацию которого "Оппозиционный блок" рассматривает через полное выполнение Минских соглашений. Также, в "мирном пакете" программы партии – обмен военнопленными по принципу "всех на всех", снятие продовольственной и экономической блокады Донбасса и Крыма, восстановление пассажирского железнодорожного сообщения с Донецком, Луганском и Симферополем. Поскольку Донбасс и Крым – это Украина.

"Новая индустриализация"

Экономическая программа партии "Оппозиционный блок" под названием "Новая индустриализация" имеет целью не просто пережить нынешний кризис, но, в перспективе, вывести Украину в ТОП-30 государств, использующих и генерирующих высокие технологии. Особое внимание "Новая Индустриализация" уделяет поддержке горнодобывающей, металлургической отраслей, машиностроению.

Это комплексная программа. Она включает также налоговую реформу по формуле "12% – 12% –12%", меры по улучшению инвестиционного климата, создание условий для работы бизнеса, защиту национального производителя на международных рынках, включительно с пересмотром многих соглашений, реализацию государственных национальных инфраструктурных проектов, способных дать новые рабочие места, поддержку агропромышленного комплекса и другое. От успеха этих планов зависит высокий уровень жизни граждан и социальной защиты.

Если к власти придут грамотные управленцы, эти реформы можно осуществить за пять лет, убеждают в "Оппозиционном блоке".

"Местное самоуправление имеет высокое доверие, здесь сконцентрирована вся ответственность. Наш общий поход в парламент устроен именно так. Мы хотим отстаивать интересы людей, руководствуясь нашим опытом управления – вместо мифического государства чиновников, которые фильтруют деньги и не берутся ни за что отвечать. Приходя на избирательные участки, люди должны выбирать дела, а не слова", – говорит Геннадий Кернес.

Елена Степанова

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