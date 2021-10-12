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Остановилось сердце: в Харьковской области врачи скорой спасли COVID-больную

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
12 октября, 13:28
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У женщины случилась клиническая смерть. Ей 59 лет
Врачи спасли жизнь. Фото: коллаж "Сегодня"
Врачи спасли жизнь. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харьковской области 11 октября врачи скорой помощи спасли жизнь 59-летней COVID-больной.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на странице в Facebook.

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У пациентки случилась клиническая смерть

11 октября бригада в составе врача-анестезиолога, медицинской сестры и водителя прибыла на выезд, где находилась 59-летняя больная коронавирусом.

Во время госпитализации у женщины произошла клиническая смерть.

В результате медики успешно реанимировали больную и спасли ей жизнь.

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Врачи, которые спасли жизнь женщине. Фото: Facebook/Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
Врачи, которые спасли жизнь женщине. Фото: Facebook/Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день?

В Украине за последние сутки выявили 11 996 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 3164 человека больше, чем вчера.

Всего инфекцию подтвердили у 2 562 085 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 352 жителей Украины (всего – 59 052). Вылечить удалось 2 297 899 инфицированных (5 419 – за последние сутки).

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Напомним, ранее в киевской детской больнице "Охматдет" спасли жизнь 2-летней пациентки Златы. У девочки из-за болезни отказали почки, легкие и сердце.

Врачи и медсестры работали сверхурочно и даже не один раз просыпались посреди ночи. В результате им удалось вытащить ребенка из критического состояния и спасти, несмотря на отказ важных органов. В середине сентября Злату выписали домой. Теперь малышку ждут восстановление и наблюдения врачей, однако ее жизнь уже в безопасности.

Профилактика COVID-19

По информации Минздрава Украины, чтобы уберечь себя от коронавируса, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  • следует мыть руки с мылом в течение не менее 20 секунд;
  • не касайтесь грязными руками глаз, носа и рта;
  • если заболели — оставайтесь дома;
  • нужно чихать и кашлять в сгиб локтя или прикрывать рот, нос салфетками;
  • регулярно проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности;
  • с людьми держите дистанцию в 1,5 метра, особенно с теми, кто имеет симптомы респираторного заболевания.

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