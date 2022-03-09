"Остаюсь в Харькове до победы". Под обстрелами погибла талантливая студентка

В 2017 году она победила на Европейской математической олимпиаде среди девушек из 44 стран, обойдя россиянок

В Харькове погибла 21-летняя девушка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове под обстрелами российского оккупанта погибла Юлия Здановская.

Об этом сообщает Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко в Facebook.

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В 2017 году она в составе команды от Украины победила на Европейской математической олимпиаде среди девушек из 44 стран, обойдя россиянок! Она училась в КНУ им. Шевченка.

"Последнее сообщение от Юли в Телеграмме было: "Спасибо, но я остаюсь в Харькове до победы". Она оставалась со своим городом и людьми в самый сложный момент. Бесстрашная Юля, которой был всего 21 год. Россия убивает наших лучших людей. Мы не простим никогда", – написали в сообщении.

РФ предлагает собственные гуманитарные коридоры: что с ними не так

В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что российские оккупанты предлагают собственные гуманитарные коридоры, чтобы вывозить украинцев в РФ.

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В ГУР отметили, что путинские войска намерены ввести режим "прекращения огня", чтобы "вывезти украинцев из уничтоженных населенных пунктов Киевской области в направлении Беларуси".

"В дальнейшем их должны были доставить авиационным транспортом на территорию государства-оккупанта. По аналогичному принципу планировалась организация "гуманитарных коридоров" в Харьковской и Сумской областях. Людей должны были отправить на территорию железнодорожным и автомобильным транспортом", – говорится в сообщении.

В разведке объяснили цели оккупантов:

Создание оснований для легального прибытия на территорию крупного грузового транспорта государства-агрессора.

Организация скрытого вывоза тел погибших и раненых оккупантов.

Скрытая ротация личного состава армии-оккупанта, понесшего тяжелые потери во время боев.

Подвоз дополнительной техники, боеприпасов, горючего.

Скопление наших граждан для использования их в качестве заложников и живого щита.

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