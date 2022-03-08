Под Харьковом ликвидировали генерал-майора РФ Виталия Герасимова

Оккупанты остались без очередного высокого начальника – во время боев под Харьковом погиб генерал-майор РФ, ранее получивший медаль "За освобождение Крыма"

Герасимова ликвидировали ВСУ под Харьковом / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты несут очередные потери среди высшего командного состава своей армии. Под Харьковом украинские защитники ликвидировали Виталия Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штаба и первого замкомандующего 41 армией Центрального военного округа России.

Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Кроме Герасимова бойцы ВСУ убили и ранили ряд старших офицеров российской армии. В разведке получили данные о том, что у оккупантов есть большие проблемы со связью на территории нашей страны, а также с эвакуацией разбитых частей.

Герасимов. Фото ГУР Минобороны

Что известно о Герасимове?

В Минобороны отметили, что генерал-майор участвовал во второй чеченской войне и военной операции в Сирии. Получил медаль "за возвращение Крыма", то есть, оккупацию.

Также Герасимова не раз обвиняли в оказании поддержки вооруженным формированиям "ДНР" и "ЛНР", участвующих в войне на Донбассе.

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Центр "Миротворец" добавил Герасимова в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.