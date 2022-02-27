В Харькове оккупанты взорвали газопровод – в небо поднялось грибовидное облако (видео)

В Харькове прогремел мощный взрыв на газопроводе. Его подорвали российские оккупанты.
Пользователи Сети публикуют видео взрыва.
На записи видно, что в момент взрыва в небо поднялось огромное грибовидное облако из огня и дыма. В те секунды можно было легко спутать ночь с днем.
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В ГСЧС информации пока нет, сообщил "Суспільному" спикер управления Евгений Василенко. Из-за обстрелов спасатели не могут направить туда технику.
При этом в Госспецсвязи подтвердили, что газопровод взорвали оккупанты. В пресс-службе подчеркнули, что это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похож на него.
Что делать в случае аварии на химических предприятиях?
Лучше всего – немедленно выехать с места, близкого к аварии, если это невозможно – следуйте этим советам:
- Закройте окна и не открывайте их без необходимости. При открытии – завешивайте их влажной или марлевой тканью, периодически меняйте ее.
- Не находитесь долго на открытом воздухе.
- Пользуйтесь системой кондиционирования и очистки воздуха. Поставьте в комнате емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.
- Регулярно делайте влажную уборку.
- Если чувствуете запах дыма – немедленно надевайте влажные маски, оконные и дверные проемы изолируйте влажной тканью.
- Взрослым нужно пить до 2-3 литров жидкости в день. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (минеральные напитки, кислородно-белковые коктейли. Исключить газированные напитки).
- Несколько раз в день принимайте душ, промывайте нос и горло.
- Если у вас проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дополнительно проконсультируйтесь с врачом.