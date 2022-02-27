В Харькове оккупанты взорвали газопровод – в небо поднялось грибовидное облако (видео)

В Харькове прогремел взрыв на газопроводе – местных жителей напугало облако, похожее на "гриб" от ядерного удара

Под Харьковом прогремел мощный взрыв / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове прогремел мощный взрыв на газопроводе. Его подорвали российские оккупанты.

Пользователи Сети публикуют видео взрыва.

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На записи видно, что в момент взрыва в небо поднялось огромное грибовидное облако из огня и дыма. В те секунды можно было легко спутать ночь с днем.

В ГСЧС информации пока нет, сообщил "Суспільному" спикер управления Евгений Василенко. Из-за обстрелов спасатели не могут направить туда технику.

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При этом в Госспецсвязи подтвердили, что газопровод взорвали оккупанты. В пресс-службе подчеркнули, что это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похож на него.

Что делать в случае аварии на химических предприятиях?

Лучше всего – немедленно выехать с места, близкого к аварии, если это невозможно – следуйте этим советам:

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