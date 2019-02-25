Под Харьковом прямо по городу гулял красавец-олень

Появление животного удивило жителей Люботина

В Харьковской области прямо на улице заметили оленя. Фото: Facebook

Под Харьковом прямо по городу гулял красавец-олень Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3ec/719/5c73ec719b3fb.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3ec/719/5c73ec719b3fb.png 2019-02-25T15:31:00+02:00 Харьков Появление животного удивило жителей Люботина

Под Харьковом олень решил погулять по улицам города Люботин. Фото животного опубликовали в соцсети местные жители.

"Почти в самом центре города Люботин с утра гуляет олень, жилмассив Барабашово, поле. Самое интересное – до ближайшего леса километра три", – рассказал нам местный житель Денис Арман.

В комментариях некоторые жители отмечают, что и раньше видели красавца, и даже не одного. Многие хотели бы сфотографировать животное, но боятся спугнуть, если станут подходить к нему поближе.

Напомним, ранее мы писали о том, как 50-летняя американка на своем Subaru Forester сбила оленя и обвинила во всем снежного человека. Инцидент произошел в штате Айдахо. По словам пострадавшей, она ехала по шоссе номер 95 в направлении юга, когда увидела на обочине двухметровое существо, по ее описанию, подходящее под описание снежного человека.

Также в США произошла забавная ситуация, когда олененок забрался в жилой дом и попытался принять ванну. Инцидент произошел в штате Колорадо. Хозяева дома вызвали полицию, опасаясь, что олененок может быть ранен.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.