Под Харьковом столкнулись пять авто: есть пострадавшие, среди них ребенок (фото)

Что привело к аварии – на месте выясняют следователи

В Харьковской области столкнулись машины, есть пострадавшие. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 14 января, в Чугуевском районе Харьковской области произошло жуткое ДТП с несколькими автомобилями. В результате аварии пострадали 4 человека, среди них семилетний ребенок.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Подробности ДТП

На дороге между селами Задонецкое и Лиман произошла авария с участием 5 автомобилей. Так, столкнулись ВАЗ 2106, Део Ланос, Фольксваген Кадди, Киа Спортейдж и грузовик ТАТА.

По словам медиков экстренной помощи, пострадали четыре человека, в том числе 7-летняя девочка. Ее вместе с матерью и отцом госпитализировали. У всех – ушибы и переломы. У женщины самые тяжелые.

Что привело к аварии – на месте выясняют следователи. Кроме того, очевидцы рассказывают о четырехкилометровых пробках, образовавшихся по обоим направлениям трассы.

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В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе и ребенок. Фото: ГСЧС Украины в Харьковской области

Под Днепром автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП

На дороге между селами Песчанка и Новоселовка в Днепропетровском районе произошло ДТП – столкнулись ВАЗ и рейсовый автобус "Эталон". В результате есть погибший и пострадавшие.

В ДТП попал автобус, который следовал по маршруту "Новомосковск – Знаменовка". Он столкнулся с ВАЗ. Оба транспортных средства в результате ДТП загорелись.