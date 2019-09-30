Под Харьковом столкнулись внедорожник и легковушка: есть погибший

От полученных травм водитель ВАЗ скончался на месте ДТП

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области в результате лобового столкновения внедорожника и легковушки погиб один из водителей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло 29 сентября в поселке Васищево. Как выяснилось, 25-летний водитель "ВАЗ-2101" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Nissan X-Trail.

Фото: ГУНП в Харьковской области

В результате ДТП погиб водитель легковушки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Водитель внедорожника не пострадал.

"Информация о происшествии зарегистрирована в Харьковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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