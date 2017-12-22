Под Харьковом в огне погиб мужчина

В селе Петропавловка Купянского района горел частный одноэтажный дом. Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасательных подразделений огонь охватил домашние вещи, стену в жилом помещении, а также деревянные конструкции крыши дома. "Общая площадь пожара составила около 10 квадратных метров", – уточняют пожарные.



Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1973 года рождения. Спустя четыре часа пожар удалось погасить. Вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.



Напомним, в Харькове в собственном доме сгорел мужчина. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Также напомним, что во время пожара в частном доме в Харьковской области спасатели нашли обгоревшее тело.

Кроме того мы писали, что в Харькове при пожаре в жилом доме погибла женщина. "Дом полностью деревянный, коридорного типа, с большим количеством пустот во внутренних конструкциях, поэтому существовала угроза распространения огня на крышу дома и соседние квартиры. Кроме того, дым очень быстро распространялся по коридору и лестничной клетке, начал попадать в другие квартиры, где находились люди. Полностью сгорела одна из квартир на 2 этаже, часть коридора, а также деревянное чердачное перекрытие", – пояснили в ГСЧС.