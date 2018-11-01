Поехал за грибами и заблудился: в Харьковской области спасатели вывели из леса мужчину

В Харьковской области 46-летний житель города Балаклея катался по лесу на велосипеде и заблудился. Выводить мужчину из леса пришлось спасателям.

Как рассказал нам помощник начальника облуправления ГСЧС Игорь Лупандин, мужчина прибыл на машине на лесную базу отдыха, где взял на прокат велосипед и отправился за грибами. Когда он понял, что заблудился, позвонил спасателям и описал примерное местонахождение. По его ориентирам выехала оперативная группа спасателей Балаклейского райотдела ГСЧС.

Для того, чтобы вывести мужчину из леса, спасатели установили с заблудившимся видеосвязь и объяснили, как найти путь в сторону ближайшего села. Также сотрудники поддерживали велосипедиста психологически. Следуя указаниям спасателей, мужчина добрался к реке Ляховой, шириной около 300 метров. А уже оттуда его спасатели переправили на резиновой лодке и доставили в базу отдыха.

Напомним, в конце сентября в лесах Прикарпатья потерялись двое грибников. На их поиски были отправлены полиция и спасатели.

А в августе в Закарпатской области спасатели нашли 80-летнего гражданина Чешской Республики, который во время прохождения туристического маршрута в районе горы Негровец потерял ориентиры и заблудился.