Положил в мешок и выбросил в пруд. В Харькове мужчина жестоко убил знакомую (фото)

Тело потерпевшей женщины убийца около недели держал на балконе своей квартиры

Мужчина пытался скрыть следы преступления / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове мужчина убил свою знакомую во время застолья. Злоумышленник ударил женщину кулаком в лицо и продолжил распивать спиртные напитки в компании. А когда вечеринка закончилась, женщина уже была мертвой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Что случилось

В полицию позвонила женщина и заявила об обнаружении тела человека в пруду на улице Грозненской.

По адресу полицейские обнаружили тело женщины, ноги которой были связаны между собой шнурком с примотанными к стопам скотчем кусками асфальта.

Следователи открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Кого убили

Погибшей оказалась 42-летняя харьковчанка, которая жила в доме по улице Грозненской вместе с матерью и сыном.

"Пенсионерка рассказала правоохранителям, что последний раз видела дочь месяц назад. С заявлением об исчезновении родственники в полицию не обращались, ведь женщина вела асоциальный образ жизни, пьянствовала и не раз надолго уходила из дома. Также мать сообщила, что дочь поддерживала тесные отношения с 43-летним соседом" , – говорится в сообщении.

Но мужчина сказал, что не видел погибшую около месяца и где она может быть, он не знает.

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Другая соседка вспомнила, что в начале декабря прошлого года заметила потерпевшую в компании другого мужчины, который тоже проживает в этом же доме.

Кто оказался убийцей

Таким образом, полицейские вышли на след мужчины, вероятно причастного к убийству.

Мужчина неоднократно был осужден за совершение краж и подозревался в совершении грабежа.

Как произошло преступление

7 декабря женщина вместе с другими знакомыми употребляла алкоголь в гостях у 50-летнего соседа. Между ними возник конфликт. Злоумышленник ударил женщину кулаком в лицо. Она упала на пол, а компания продолжила застолье в другой комнате. Когда вечеринка кончилась, женщина уже была мертвой.

Спустя время хозяин квартиры вынес тело убитой на балкон и закрыл. Приблизительно через неделю злоумышленник положил тело в строительный мешок и отнес к пруду неподалеку от своего дома.

Что угрожает злоумышленнику

Мужчина признался в убийстве и сотрудничает со следствием. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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