Порошенко показал, как украинскую бронетехнику собирают на харьковском заводе

Сегодня, 15:48

Корпус БТР-4 состоит из более, чем 1700 деталей, которые соединяют сварщики и слесари


Первый экспериментальный корпус бронетранспортера БТР-4 уже собирают на заводе им.Малышева в Харькове – соответствующее видео обнародовал у себя на странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Сейчас идет сборка и сварка нижней части корпуса военной машины. Всего сварщики, слесари и инструментальщики завода должны соединить более 1700 деталей, из них более 400 – бронированных", – рассказал Порошенко.

Порошенко рассказал, что в случае успешного прохождения тестовых испытаний, завод получит разрешение на производство и сможет приступить к серийному выпуску корпусов бронетранспортеров.

"Также ГП "Завод им.Малышева", который входит в государственный концерн "Укроборонпром", кроме производства корпуса БТР-4, уже готовится к сварке экспериментального корпуса БТР-3", – добавил президент.

Напомним, в начале июня Украина и НАТО подписали Дорожную карту по производству оружия и техники. В частности, предусмотрено создание системы государственного гарантирования качества оборонной продукции и участие ОПК Украины в проектах концепции НАТО "Умная оборона".

Ранее государственный концерн "Укроборонпром" сообщил о завершении выполнения контракта с Таиландом. Харьковский завод имени Малышева подготовил к отправке в страну дислокации последнюю партию танков "Оплот", поставляемых по контракту 2011 года.

Кроме того, в "Укроборонпроме" сообщили, что следующие танки будут поставлены ВСУ. Для этого их планируют модернизировать с учетом полученного на востоке страны боевого опыта – в частности, усовершенствуют прицельный комплекс и систему управления огнем.
завод, Порошенко, БТР, укроборонпром, БТР-4, малышева, бтр-3

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко показал, как украинскую бронетехнику собирают на харьковском заводе". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Пол Манафорт. Фото: AFP

У Порошенко ответили на заявление о сотрудничестве с Манафортом

Сегодня, 14:05

Предложения о сотрудничестве от американского политтехнолога поступали, но их отклонили

Политика

Фото: president.gov.ua

Деокккупация Крыма и миротворцы на Донбассе: о чем Порошенко говорил с Помпео

Сегодня, 08:44

Нужно усилить давление на Россию, говорит глава украинского государства
Загрузка...

Политика

Фото: pixabay.com

​Прекращение автобусного сообщения с Россией: у Порошенко назвали причины

Сегодня, 06:52

Гданов подчеркнул, что подобный шаг позволит обезопасить граждан Украины и украинскую территорию

Политика

president.gov.ua

Порошенко обсудил с Помпео дальнейшее противодействие российской агрессии

Сегодня, 03:24

Были отмечены приоритетности продолжения движения от политики непризнания аннексии к политике деоккупации Крыма
Загрузка...