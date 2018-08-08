Порошенко показал, как украинскую бронетехнику собирают на харьковском заводе

Корпус БТР-4 состоит из более, чем 1700 деталей, которые соединяют сварщики и слесари

Первый экспериментальный корпус бронетранспортера БТР-4 уже собирают на заводе им.Малышева в Харькове – соответствующее видео обнародовал у себя на странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Сейчас идет сборка и сварка нижней части корпуса военной машины. Всего сварщики, слесари и инструментальщики завода должны соединить более 1700 деталей, из них более 400 – бронированных", – рассказал Порошенко.

Порошенко рассказал, что в случае успешного прохождения тестовых испытаний, завод получит разрешение на производство и сможет приступить к серийному выпуску корпусов бронетранспортеров.

"Также ГП "Завод им.Малышева", который входит в государственный концерн "Укроборонпром", кроме производства корпуса БТР-4, уже готовится к сварке экспериментального корпуса БТР-3", – добавил президент.

Напомним, в начале июня Украина и НАТО подписали Дорожную карту по производству оружия и техники. В частности, предусмотрено создание системы государственного гарантирования качества оборонной продукции и участие ОПК Украины в проектах концепции НАТО "Умная оборона".

Ранее государственный концерн "Укроборонпром" сообщил о завершении выполнения контракта с Таиландом. Харьковский завод имени Малышева подготовил к отправке в страну дислокации последнюю партию танков "Оплот", поставляемых по контракту 2011 года.

Кроме того, в "Укроборонпроме" сообщили, что следующие танки будут поставлены ВСУ. Для этого их планируют модернизировать с учетом полученного на востоке страны боевого опыта – в частности, усовершенствуют прицельный комплекс и систему управления огнем.