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Пожар в харьковском доме престарелых: Терехов объяснил, почему трагедия стала возможной

22 января, 21:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В пожаре 21 января погибли 15 человек

В Харькове в доме престарелых, в котором произошел смертельный пожар 21 января, не соблюдались никакие меры безопасности.

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Об этом заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По его словам, пожар произошел в первую очередь из-за безалаберности хозяев и из-за несоблюдения норм пожарной безопасности.

"Сегодня есть запрос общества на такую услугу. И мы обязаны на законодательном уровне принять решения для того, чтобы объекты, которые предоставляют помощь больным и старым людям, существовали законно", – заявил Терехов.

Он отметил, что в Харькове начаты проверки и уже выявлено порядка 32 подобных объектов.

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Напомним, пожар возник 21 января в 15:03 в частном доме на ул. Нижнегиевская, 150б. В ГСЧС классифицировали пожар как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Сейчас правоохранители рассматривают три основные версии возникновения пожара в харьковском доме престарелых. По этому делу задержали уже четырех человек.

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