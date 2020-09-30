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Правоохранители допросили выжившего в катастрофе Ан-26 курсанта: что он рассказал

30 сентября, 13:26

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Золочевский является основным свидетелем

Правоохранители допросили курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил после авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом. В частности, парень рассказал о размещении экипажа в салоне самолета.

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Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что показания участника событий помогли установить обстоятельства, предшествующие трагедии. Также его информация о размещении экипажа упростит идентификацию тел погибших.

В ГБР подчеркнули, что Золочевский является основным свидетелем по этому делу.

По словам руководителя ГСУ ГБР Максима Борчаковского, правоохранители уже допросили более 50 человек, назначили 26 судебно-медицинских экспертиз и отобрали биологические образцы у всех родственников и погибших для идентификации тел.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский навестил выжившего курсанта в больнице. Вячеслав рассказал, как пришел в себя возле обломков самолета. Один из парней рядом горел, и Золочевский бросился его тушить.

После этого в Верховной Раде обратились к президенту с просьбой наградить выжившего в катастрофе курсанта.

Видео: Офис президента

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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крушение харьковская область авиакатастрофа ГБР
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