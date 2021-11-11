Праздник приближается: в Харькове устанавливают новогоднюю елку и каток (фото)

В Харькове начали устанавливать новогоднюю елкуи каток на площади Свободы. Из-за этого там ограничили проезд.
Об этом пишет "Суспільне".
Подробности
Место возведения елки обнесли металлическим забором. На земле разложены металлические конструкции, элементы декора и части искусственной елки.
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Конструкцию возводят около десяти коммунальщиков. Вокруг будущего катка также ограждение.
Как долго ограничили проезд на площади Свободы
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, из-за обустройства катка проезд площадью ограничили до 31 марта. На время работ и мероприятий запрещено парковаться.
Движение транспорта разрешено по правой стороне майдана Свободы от ул. Сумской до ул. Тринклера.
Днепр тоже уже начали украшать в Новому году
В Днепре уже начали украшать город к Новому году. Также на прилавках магазинов появились украшения и уже продаются первые елки.
Пешеходную зону улицы Короленко частично перекрыли. Ее уже начали украшать.
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