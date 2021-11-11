Праздник приближается: в Харькове устанавливают новогоднюю елку и каток (фото)

На месте запрещено также парковать машины

Проезд площадью ограничили до 31 марта / Коллаж "Сегодня"

В Харькове начали устанавливать новогоднюю елкуи каток на площади Свободы. Из-за этого там ограничили проезд.

Об этом пишет "Суспільне".

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Подробности

Место возведения елки обнесли металлическим забором. На земле разложены металлические конструкции, элементы декора и части искусственной елки.

Конструкцию возводят около десяти коммунальщиков. Вокруг будущего катка также ограждение.

Как долго ограничили проезд на площади Свободы

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, из-за обустройства катка проезд площадью ограничили до 31 марта. На время работ и мероприятий запрещено парковаться.

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Движение транспорта разрешено по правой стороне майдана Свободы от ул. Сумской до ул. Тринклера.

В Харькове устанавливают новогоднюю елку и каток. Фото: сайт "Суспільне".

В Харькове устанавливают новогоднюю елку и каток. Фото: сайт "Суспільне".

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В Харькове устанавливают новогоднюю елку и каток. Фото: сайт "Суспільне".

В Харькове устанавливают новогоднюю елку и каток. Фото: сайт "Суспільне".

Днепр тоже уже начали украшать в Новому году

В Днепре уже начали украшать город к Новому году. Также на прилавках магазинов появились украшения и уже продаются первые елки.

Пешеходную зону улицы Короленко частично перекрыли. Ее уже начали украшать.

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