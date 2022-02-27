Пришли попросить солярки: в Харьковской области задержали оккупантов (фото)

Российские солдаты пришли просить солярки из-за того, что у них заглохла техника

Оккупанты сами пришли в райотдел полиции / Коллаж "Сегодня"

В Купянском район Харьковской области двое оккупантов пришли в райотдел полиции, чтобы попросить солярки. Российских военных задержали.

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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"Пришли эти двое сами своими ножками в райотдел полиции в Шевченково (Купянский район Харьковской области) и попросили скромно солярки, мол, техника у них заглохла. Ну, им и подлили наши полицейские солярки во все отверстия, чтобы в них уже никогда ничего не глохло. И приняли", – говорится в сообщении.

В Харьковской области задержали оккупантов. Фото: Ирина Венедиктова

В Харьковской области задержали оккупантов. Фото: Ирина Венедиктова

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В Харьковской области задержали оккупантов. Фото: Ирина Венедиктова

В Харьковской области задержали оккупантов. Фото: Ирина Венедиктова

Ситуация в Украине 27 февраля

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