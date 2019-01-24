Проекты Харькова: передвижной пункт приема отходов и "Доступный метрополитен"

Из 167 инициатив победили 80, которые должны реализовать в течение 2019 года

Мурал в стиле Low poly. Самый большой объект стрит-арта в Украине создадут в Алексеевском районе. Фото: portal.city.kharkov.ua.

Проекты Харькова: передвижной пункт приема отходов и "Доступный метрополитен" Таисия Ерохина //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8f9/3b9/5c48f93b945d7.png //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8f9/3b9/5c48f93b945d7.png 2019-01-24T06:40:00+02:00 Харьков Из 167 инициатив победили 80, которые должны реализовать в течение 2019 года

В прошлом году в Харькове впервые приняли общественный бюджет, а 167 участников боролись за финансирование проектов из городской казны. Уже названы имена 80 победителей, которых профинансируют на 50 млн грн, каждый проект получит до 1 млн грн. "Сегодня" узнала, что изменится в городе.

Минувшей осенью харьковчане голосовали за инициативы "Бюджета участия" онлайн, на ярмарке идей в оперном театре и Центрах предоставления админуслуг. Но не обошлось без неприятностей: в последние дни голосования некоторые проекты получили намного больше голосов, нежели набирали ранее. А в соцсетях возмущались, что в оперный приходили организованные группы людей и голосовали за конкретный проект.

"Победителей определили сразу же, как внесли все данные на портал с голосования в ЦНАПе, однако ввиду поступивших жалоб результаты не оглашались до проведения проверки. Рабочая группа сформировала отдельную комиссию, которая изучала поступившие жалобы и пришла к заключению, что приведенные факты не повлияли на результат голосования", — рассказал нам представитель рабочей группы, депутат горсовета Андрей Колос.

Всего победило 57 инициатив от физических лиц, а 23 — от общественных организаций. Их профинансируют на 30 и 20 млн грн соответственно. Реализовать свои проекты победители должны до конца нынешнего года.

Как пояснил Андрей Колос, деньги для этого выделят после голосования на сессии горсовета, скорее всего, февральской.

Среди проектов-победителей — очень много социальных инициатив. Так, в Харькове уже в 2019-м должна появиться школа собак-поводырей, будут установлены ящики для использованных шприцев, появятся диспенсеры с пакетами для уборки за собаками и передвижной пункт приема отходов.

Среди победителей есть и проект "Доступный метрополитен", согласно которому на станции метро "Московский проспект" могут появиться подъемники наклонного типа передвижения для людей с инвалидностью. Именно эту станцию выбрали из-за отсутствия эскалаторов, да и рядом с ней должен появиться реабилитационный центр.

Профинансируют подъемники в метро и танцевальное шоу. Фото: portal.city.kharkov.ua

"Самой проблемной зоной остается тотальная недоступность метрополитена. Единственная станция "Победа" с лифтом пользуется популярностью у людей с инвалидностью, но если человек может сесть на доступной станции, то на выходе зовет специальную службу метрополитена", — рассказала нам вице-президент городской общественной организации инвалидов "Креавита" Елена Шингарева.

Также Елена Шингарева получила голоса горожан и за собственный проект по созданию инклюзивной детской площадки с качелями, горками, песочницами, мостами, интерактивной панелью, которая будет улучшать координацию движений и тактильные ощущения детворы. Площадка должна появиться в парке Горького.

Для детей. Харьковчанка хочет создать инклюзивную площадку. Фото: portal.city.kharkov.ua

Среди победителей есть также спортивные проекты о "Центре спасательного спорта для молодежи", аматорской лиге для киберспортсменов, музее спорта и аллее славы харьковских звезд спорта.

В сфере культуры и туризма из общественного бюджета будут финансировать танцевальное шоу, проект реставрации росписей Николая Самокиша, приложение города с дополненной реальностью и чемпионат по юмору.

Вышиванка на фасаде

Не теряют популярности у харьковчан и многочисленные муралы, которые украшают серые городские высотки. Разрисовать стены домов авторы проектов предлагали в разных районах города, но большинство голосов набрали рисунки на сюжеты из истории Харькова, мурал-вышиванка и изображения супергероев по комиксам Marvel.

А еще автор проекта "Стрит-арт в стиле Low poly" Ксения Калмыкова планирует создать самый большой объект стрит-арта в Украине. По ее словам, это художественный стиль передачи изображения посредством плотно расположенных геометрических фигур в сочетании света и тени.

Ранее жителям Харькова предложили выбрать, на что потратить 50 миллионов. Харьковчане смогут самостоятельно выбрать улучшения для родного города.

Также мы писали, что харьковчане подали 301 проект, который поможет улучшить жизнь в первой столице, но профинансируют только что.

Как сообщалось, что в Харькове заработала онлайн-платформа "Портал харьковчанина".

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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