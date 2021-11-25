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Проснулся мировой звездой. Кот Степан из Харькова попал в Instagram Бритни Спирс (фото)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
25 ноября, 15:21
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Бритни Спирс оценила фото харьковского кота Степана
Бритни Спирс оценила фото харьковского кота Степана / Фото: Коллаж: Сегодня

Американская певица Бритни Спирс распространила фотографию известного харьковского кота Степана. Публикация уже собрала более 1,1 млн лайков и почти 9000 комментариев.

Снимок кота звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

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"Если от меня время от времени не будет ничего слышно, сможете меня где-нибудь поймать с этим котом!" — подписала Бритни публикацию, посвященную съемке фильма "The Idol".

Публикация Бритни Спирс с котом. Скриншот

Как отреагировала хозяйка кота

Хозяйка Степана Анна рассказала "Суспильному", что публикация Бритни Спирс ее приятно удивила.

"В шоке уже сутки. Какая-то такая гордость, не знаю... Я на нее подписана. Она утром выложила этот пост. Я открыла инстаграмм и сразу — она и фото наше", - сказала Анна.

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Бешеная популярность

Анна говорит, что после публикации певицы за сутки на Степана подписались 13-15 тысяч человек со всего мира. Около тысячи человек с разных стран уже написали ей сообщения.

Один из самых популярных комментариев: "Сколько вы заплатили Бритни?". Также есть и те, кто пишет наоборот – что Бритни Спирс пиарится за счет популярности украинского кота.

Под музыку американской певицы Анна снимала ролики со Степаном и выкладывала в TikTok.

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Не только Бритни любит кота Степана

Хозяйка кота рассказывает, что ранее в своих соцсетях на харьковского кота обращали внимание модель Хейли Бибер и актриса Диана Крюгер. Однако признается, что хотелось бы получать внимание не только от иностранных, но и от украинских артистов.

Что известно о коте Степане

Кот Степан недавно стал новой звездой TikTok, он живет в Харькове. Видео с его участием собирают миллионы просмотров. Многие говорят, что кот уникальный тем, что всем видом на видео показывает спокойствие или безразличие, что, конечно, удивляет пользователей Сети.

Запись, на которой Степан сидит рядом с бокалом красного вина и пирожным под светомузыку и грустит, увидели более 28 миллионов пользователей TikTok. Также у кота есть свой профиль в Instagram.

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