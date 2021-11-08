Милота дня. На Закарпатье для ежей сделали пешеходный переход (фото)

В этом году в Закарпатье стало очень много ежей

Животные будут переходить дорогу только в установленном месте / Коллаж "Сегодня"

Для ежей в Закарпатье сделали пешеходный пешеход. Теперь они стали полноценными учасниками дорожного движения.

Об этом пишет информационный портал "Новости Закарпатья".

Реклама

Подробности

Такое решение приняла администрация курорта "Воеводино" для того, чтобы урегулировать движение на дорогах между автомобилями и ежами. Животных в этом году стало настолько много, что они стали препятствиями для транспортных средств.

"Надеемся, теперь ежи не будут брать пример с людей, а будут переходить дорогу только в установленном месте", – заявила администрация курорта.

Пешеходный переход для ежей на Закарпатье. Фото: информационный портал "Новости Закарпатья".

Реклама

В Киеве копы спасли ежика, который пытался перебежать восемь полос дороги

В Киеве патрульные полицейские спасли ежика, который пытался перебежать восемь полос дороги.

"Ночью инспекторы заметили маленького четвероногого "пешехода", который остановился посреди дороги. Смелый ежик пытался преодолеть восемь полос для движения, но, пройдя половину своего пути, остановился отдохнуть", – сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

Ежика перенесли в безопасное место с проезжей части.

Реклама

Ранее мы писали: