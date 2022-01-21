"Пусть россияне не разевают рот". Мэр Харькова ответил на угрозу оккупации города

Игорь Терехов заверил, что если РФ попробует захватить Харьков, то получит "ответку" не только от местных жителей, но и от всех украинцев

Терехов ответил на угрозу вторжения РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Харькова Игорь Терехов ответил на слова президента Владимира Зеленского о том, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то может начать с Харькова. Терехов заявил, что Харьков всегда был и будет украинским городом.

Об этом глава города написал на своей странице в Facebook.

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По словам Терехова, в случае российской агрессии на защиту Харькова встанут не только местные жители, но и все украинцы.

"В свою очередь хочу заверить всех харьковчан – город готов дать твердый отпор потенциальному захватчику, все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас есть", - написал он.

Мэр подчеркнул, что жителям города не о чем беспокоится "и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом".

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"Мы прилагаем все усилия, и Харьков останется украинским спокойным городом, пусть россияне не разевают рот", — сказал Терехов в комментарии "Суспильному".

Что сказал Зеленский?

Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что если РФ решится на полномасштабную войну, то начнет с украинских регионов, где исторически проживают люди с родственными связями с Россией.

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"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это не будет просто занятием; это будет началом крупномасштабной войны", – сказал президент.