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Расследование катастрофы Ан-26: в ГБР опросили 40 свидетелей

28 сентября, 20:12

Руслан Ровик Руслан Ровик

Следователи требуют ареста документов

В ходе расследования крушения Ан-26 под Чугуевом детективы Государственного бюро расследований уже провели ряд следственных действий.

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Об этом сообщили на официальной странице ГБР в Facebook.

В частности, был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружено множество вещественных доказательств. Следователи допросили более 40 свидетелей.

Кроме того, детективы с помощью судебно-медицинских экспертов осмотрели тела погибших и назначили проведение 26 судебно-медицинских экспертиз.

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С места крушения изъяты образцы топлива самолета и почвы на месте происшествия. В воинской части провели выемку документов по организации и проведению полетов.

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Было обеспечено получение биологических образцов 18-ти родственников погибших курсантов и семи родственников членов экипажа для проведения ДНК экспертизы, назначено 25 генетико-молекулярных экспертиз.

Детективы также потребовали предоставить им документы по ремонту самолета и продлению ресурса двигателей. Поданы ходатайства об аресте вещей и документов, изъятых в ходе осмотров.

Напомним, что после трагедии президент Владимир Зеленский объявил в стране общенациональный траур, а также поручил приостановить любые полеты с привлечением самолетов, аналогичных Ан-26.

Также "Сегодня" публиковали фото облета места катастрофы самолета Ан-26, в которой погибли 26 курсантов и офицеров.

Видео: ХС Харьков/Telegram
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Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Харьков крушение допрос расследование следствие чугуев документ арест харьковская область Ан-26 ГБР документация

Источник: Сегодня

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