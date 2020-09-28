Расследование катастрофы Ан-26: в ГБР опросили 40 свидетелей

В ходе расследования крушения Ан-26 под Чугуевом детективы Государственного бюро расследований уже провели ряд следственных действий.
Об этом сообщили на официальной странице ГБР в Facebook.
В частности, был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружено множество вещественных доказательств. Следователи допросили более 40 свидетелей.
Кроме того, детективы с помощью судебно-медицинских экспертов осмотрели тела погибших и назначили проведение 26 судебно-медицинских экспертиз.
С места крушения изъяты образцы топлива самолета и почвы на месте происшествия. В воинской части провели выемку документов по организации и проведению полетов.
Было обеспечено получение биологических образцов 18-ти родственников погибших курсантов и семи родственников членов экипажа для проведения ДНК экспертизы, назначено 25 генетико-молекулярных экспертиз.
Детективы также потребовали предоставить им документы по ремонту самолета и продлению ресурса двигателей. Поданы ходатайства об аресте вещей и документов, изъятых в ходе осмотров.
Напомним, что после трагедии президент Владимир Зеленский объявил в стране общенациональный траур, а также поручил приостановить любые полеты с привлечением самолетов, аналогичных Ан-26.
Также "Сегодня" публиковали фото облета места катастрофы самолета Ан-26, в которой погибли 26 курсантов и офицеров.
Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом
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