Расстрел иностранца в Харькове: киллера задержали за границей

Подозреваемый в совершении заказного убийства гражданина Азербайджана, которое произошло возле ресторана в Харькове 30 марта, был задержан за границей, и украинская полиция надеется на его скорую экстрадицию.

Об этом в эфире телеканала ОТБ заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

"Один человек был объявлен в международный розыск – это исполнитель убийства, который использовал для этого автоматическое оружие. Этот человек уже задержан и, надеюсь, в ближайшее время его экстрадируют в Харьков для следственных действий", – сказал он.

При этом Бех не уточнил, на территории какого государства был задержан подозреваемый, но заверил, что преступление было заказным и связано с разделом сфер влияния в уголовном мире. Кроме того, по данным полицейского, в подготовке убийства, кроме непосредственно киллера, принимали участие два других исполнителя, а еще двое занимались прикрытием и "разведкой".

Ранее мы сообщали, что стрельба произошла возле ресторана "Агдам", где отдыхала компания из около 10 человек, одной из жертв нападения стал кавказец, связанный с торговлей на рынке "Барабашово", а другой – официально безработный. Убитый был гражданином Азербайджана. В свою очередь, мужчина, получивший ранение, приехал из Грузии и уже отбывал наказание за совершение убийства.