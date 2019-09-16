Рынок недвижимости Харькова: жилье покупают айтишники и студенты

Иллюстрация. Фото: respect.kharkov.ua

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В Харькове рынок недвижимости заметно оживился – продавцы наращивают объемы продаж, которые просели в 2014-м, а застройщики вводят в эксплуатацию все больше новых "квадратов".

Корреспонденты "Сегодня" узнали о тенденциях в этой сфере, а также стоимости жилья и гарантиях застройщиков.

По мнению экспертов, рынок недвижимости в Харькове оживает после вынужденного застоя, который связывают с началом военных действий на востоке Украины. В последнее врем количество сделок существенно увеличилось.

"Июль и август удивили – количество сделок было на 30-35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прошли выборы, и наступила какая-то политическая определенность. У инвесторов, продавцов и покупателей не подтвердились опасения по поводу "раскачки" ситуации в стране, а, наоборот, оправдались ожидания", – рассказал глава Харьковского регионального отделения Ассоциации специалистов недвижимости Игорь Балака.

"Пробуждение" харьковского рынка недвижимости в 2018-2019 годах риелторы связывают с отложенными ожиданиями покупателей и накоплением значительной денежной массы у населения. А вот застройщики говорят, что заметили рост спроса еще раньше.

"Люди, которые хранили сбережения "под матрасом" или же на банковских счетах, решили вложиться в недвижимость и покупали жилье, несмотря на то, что Харьков стал прифронтовым городом", – отметил руководитель отдела маркетинга и рекламы в АО "Трест Жилстрой-1" Александр Чернов.

По данным специалистов, в прошлом году в Харькове застройщики сдали 477 000 новых квадратных метров. Для сравнения, 12 лет назад 470 000 "квадратов" построили во всей Харьковской области.

"Сделки на первичном рынке занимают уже 70% от общего количества транзакций. Первичка, безусловно, вырвалась в лидеры, оттеснив предложения на рынке вторичного жилья", – говорит Балака.

К тому же риска вложиться в долгострой и "зависнуть" сегодня практически не существует. Однако при покупке апартаментов специалисты советуют присматривать недвижимость у крупных застройщиков, которые в последние годы предпочитают браться не за отдельные проекты, а возводить новострои целыми микрорайонами.

"Можно покупать жилье и у маленькой компании, но если что-то случится, то у них может не хватить запаса прочности для того, чтобы достроить планируемое, не будет финансовой подушки. Но в Харькове застройщики в большинстве всегда оправдывали ожидания, в отличие от других городов, где процветали схемные проекты и было большое количество потерявших деньги вкладчиков", – объяснил Балака.

По его словам, за последние пять лет строительство жилья принесло в бюджет Харькова около миллиарда долларов. И если в 2014 году стоимость недвижимости в Харькове снизилась примерно в два раза, а спрос упал, то сейчас все больше харьковчан решаются на покупку жилья: чаще всего это – представители развитого в Харькове IТ-сектора, предприниматели, а также иностранные студенты.

ЦЕНА КВАДРАТА И СПРОС.

По данным Харьковского регионального отделения Ассоциации специалистов недвижимости Украины, дороже всего стоит жилье на Алексеевке, Павловом Поле и в районе Госпрома – 816-983 доллара за "квадрат".

Самые низкие цены – в районах ХТЗ, Одесской и на Салтовке – 499-628 долларов. Наиболее популярны апартаменты на Холодной горе, Алексеевке, Павловом Поле, у станций метро "Студенческая" и "Героев Труда".

В компании "Трест Жилстрой-1" говорят, что молодежь выбирает однокомнатные квартиры на 30 "квадратов", а горожане от 25 лет и старше – однокомнатные, но площадью в 47 кв. м или же двухкомнатные минимум от 50 кв. м.

"По типовой планировке нашего дома на одном этаже будет порядка четырех однокомнатных квартир, две одно- и двухкомнатные и одна трехкомнатная. В таких пропорциях примерно и существует спрос", – рассказали в АО "Трест Жилстрой-1". Покупателям нужны хорошая инфраструктура, транспортная развязка.

Напомним, ранее мы писали о "налоге на роскошь", то есть, плате за имущество, в которую выходят налог на недвижимость, налог на землю и налог на транспорт – в Украине начисляют подразделения налоговой службы.

При этом они же должны присылать извещения с указанием реквизитов для платежей. Об этом сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) в ответ на запрос сайта "Сегодня".

Подробнее о ситуации с налогом на имущество читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале - Налог на роскошь в Украине: много ли должников и сколько получает бюджет

Также новости "Сегодня" подробно рассказывали о налоге на жилье - кто должен платить и сколько. Об этом узнавайте из сюжета наших журналистов:

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