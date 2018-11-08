С кем торгует Харьковская область

Больше всего товаров отправляется из Первой столицы в Россию, а покупки едут к нам из стран Евросоюза

Все больше импортных машин, механизмов, электротехнического оборудования из Китая, Германии, Италии и США появляется в Харьковской области. Но не отстают от своих зарубежных коллег и харьковские производители, которые стали больше экспортировать не только машин, но и продуктов в Японию, Польшу, Беларусь и Египет. "Сегодня" решила узнать у харьковчан-экспортеров, почему они выбирают иностранные рынки и как удалось их освоить.

Государственное предприятие "Завод "Электротяжмаш" является одним из самых крупных экспортеров региона и сотрудничает с предприятиями из 50 стран, в списке — Молдова, Беларусь, Польша, Китай, Индия, Казахстан, Бангладеш.

Компания специализируется на разработке и выпуске мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций и т. п. Почти 90% экспорта приходится на страны СНГ, которые приобретают комплектующие для гидрогенераторов, тяговые агрегаты и контактную аппаратуру.

В Южную Азию харьковчане поставляют турбогенераторы, а в ЕС — тяговые электродвигатели. Как рассказали нам в пресс-службе предприятия, наладить экспорт производителю поможет наличие конкурентных преимуществ.

"Многолетний опыт работы в машиностроении, большие объемы производства, постоянное обновление модельного ряда, качество, надежность оборудования при высоких нагрузках, постгарантийный сервис, ремонтопригодность и испытательный центр на собственной базе", — перечислили нам на заводе собственные преимущества.

Еще один экспортер из Валковского района, занимающийся производством аэрозольных красок и другой лакокрасочной продукции, говорит, что завоевать иностранный рынок удалось благодаря качественному продукту, который соответствует стандартам ЕС. Так ООО "Ньютон-Промсервис" реализует свою продукцию во всех областях Украины и экспортирует в Польшу, Чехию, Венгрию, Румынию, Беларусь, Литву, Болгарию, Грецию.

"Европейский рынок с аэрозольной продукцией работает давно. Конкуренция большая. Соответствие стандарту, оптимальный ассортимент, вес — ключевые моменты продукции. Мы не единственные, кто производит краски, поэтому нужно быть внимательными к деталям. В Польше привыкли покупать 400-граммовый баллон с краской, который в сборе имеет точный вес в 380 граммов. А ОАЭ предлагают такой же баллон, но весом 250 г. Так, предпочтение отдадут привычным показателям", — рассказал менеджер компании Денис Джаббаров.

Он отметил, что важно также, чтобы краска имела цвета, соответствующие Европейскому классификатору.

Освоить рынки других стран харьковчанам удалось через главного дистрибьютора — Польшу, куда им пришлось экспортировать аэрозольные краски под другим брендом, так как там есть уже фирма с идентичным названием. А попасть в волну экспортеров помогла нестабильная ситуация на местных лакокрасочных производствах.

"Когда появляется дефицит сырья на производстве, то есть крупные партнеры переносят даты поставок, задерживают сроки, то предприятия обращаются к альтернативным поставщикам — и в такой ситуации можно внедряться в экспорт", — объяснил Денис.

Польша выбрала компанию из Валковского района, так как та предлагала качественный продукт по низкой цене, да и само предприятие находится недалеко.

Еще одним эффективным способом найти клиентов за рубежом являются отраслевые выставки-ярмарки в разных странах. Там отечественные компании могут размещать свои стенды с информацией о продукции и условиях поставки. Денис говорит, что очень часто зарубежные предприятия сами выходят на связь.

КИТАЙСКИЙ РЫНОК

Активно осваивают харьковчане и китайский рынок.

"В 2017 году с помощью эффективной деятельности Офиса Харьковской области в провинции Хэйлунцзян (г. Харбин, Китай) более 15 харьковских компаний-товаропроизводителей получили помощь в налаживании двусторонних деловых отношений, в списке есть ГП "Завод им. Малышева", консорциум "Харьковмаш" и другие", — рассказали в отделе аналитической и презентационной работы департамента по повышению конкурентоспособности региона ХОГА.

Напомним,