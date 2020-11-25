Сессию Харьковского горсовета могут провести без Кернеса: что известно

В городе до сих пор не посчитали все голоса на местных выборах

В Харькове пока не назначена точная дата проведения первой сессии нового состава горсовета. 20 декабря – не окончательный срок, сессию могут провести позже и даже без мэра Геннадия Кернеса.

Реклама

Об этом сайту "Сегодня" сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко.

По словам Сидоренко, причина в том, что дату назначает городская избирательная комиссия, но произойти это может лишь после оглашения итогов выборов. Пока что этого сделать невозможно, ведь идет подсчет голосов.

"У нас сейчас идут судебные разбирательства. Мы исполняем решение суда, пересчитывая голоса по трем участкам, – сообщил нам член харьковской городской избирательной комиссии Валерий Журавлев. Сессия может быть назначена после принятия протокола и его опубликования. Сессия может быть назначена и 20 декабря, и позже"

В то же время Сидоренко отметил, что сессию могут провести и пока Кернес будет на больничном.

"Конечно, возможно, но пока мы не рассматриваем такой вариант", – ответил он.

Насчет того, как себя чувствует Геннадий Адольфович, в мэрии, как всегда, заявили, что он идет на поправку, но точная дата возвращения пока не известна.

"До первой сессии мэр должен вернуться", – сказал Сидоренко.

Реклама

Как известно, мэр Харькова еще с 17 сентября находится в больнице "Шарите" в Германии. С тех пор Геннадий Адольфович не появлялся в Сети. Местные жители начали писать об инсульте, коме и даже смерти Кернеса.

В мэрии эту информацию называют фейками и подчеркивают, что мэр вернется в Харьков до 10:00 20 декабря. "Сегодня" создали страницу с обратным отсчетом к этой дате. Читайте: Telegram-канал Геннадия Кернеса "Умножающий на ноль".

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама