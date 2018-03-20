Служба сопровождения в Харькое: как работает помощь слабовидящим

Сегодня, 02:49

Раньше соцработники только делали покупки для подопечных, а сами люди с инвалидностью оставались в четырех стенах


В Харькове появилась служба сопровождения слабовидящих. Сотрудники службы сопровождения под руку водят слабовидящих людей за продуктами, в банк, в больницу. Работает служба недавно, но уже планируют увеличить штат помощников – ведь каждая прогулка для человека, который плохо видит, сродни подвигу.

Магазин, больница, банк, аптека – добраться в такие места слабовидящим людям помогают соцработники.

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Раньше соцработники только делали покупки для подопечных, а сами люди с инвалидностью оставались в четырех стенах. Теперь же они могут с сопровождением пойти в магазин. Для этого надо обратиться в центр, составить список дел – и на следующий день придет помощник. Таких помощников – всего 14 на 200 слабовидящих в Харькове.

"Это очень мало. Мы, примерно, можем предоставить сопровождение один раз в неделю одному слабовидящему", – рассказал сотрудник службы сопровождения Евгений Мицук.

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Евгений Мицук говорит, что люди со слабым зрением хотели бы выходить из дома как можно чаще, но пока на всех не хватает сопровождающих, поэтому в центре будут рады помощи простых горожан.
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"Сегодня"

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