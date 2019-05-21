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Смертельное ДТП: в Харьковской области перевернулся ВАЗ

21 мая, 13:30

Трагедия произошла после наезда машины на бордюр на обочине

В Харьковской области произошло смертельное ДТП
В Харьковской области произошло смертельное ДТП. Фото: Нацполиция

В Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель. Авария произошла 21 мая около 02:45 в поселке Савинцы Балаклейского района, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным стражей порядка, 30-летний водитель ВАЗ-2101 наехал на бордюр, и машина перевернулась. Мужчина, который сидел за рулем, умер в карете скорой помощи. Также пострадал 31-летний пассажир, которого медики доставили в больницу. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

Информация внесена в единый Журнал учета обращений и заявлений. В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег ДТП, харьковская область, смертельное ДТП

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