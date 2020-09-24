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Сорвали флаг Украины ради фотосессии: харьковские копы разоблачили подростков

24 сентября, 17:34

Руслан Ровик Руслан Ровик

Флаг "понадобился" девочкам 14 и 15 лет

В Харьковской области разоблачили двух девочек-подростков, сорвавших флаг Украины с отделения банка.

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Как сообщили в областном управлении Нацполиции, государственный символ "понадобился" школьницам 14 и 15 лет для эффектной фотосессии.

"23 сентября в Волчанский отдел полиции поступило сообщение от директора одного из банков о том, что ночью неизвестные сорвали с отделения учреждения государственный флаг Украины. В совершении этого правонарушения работники полиции разоблачили 14 и 15-летних жительниц Волчанска", - говорится в сообщении.

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Во время опроса девочки объяснили, что они прогуливались по городу и у них возникла идея устроить фотосессию с государственным флагом, потому они просто сорвали его со здания.

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"С несовершеннолетними полицейские провели профилактическую беседу. В отношении их родителей составлены протоколы по статье "невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Житомирской области за надругательство над государственным флагом в Коростене задержали 23-летнего мужчину. Парень в состоянии алкогольного опьянения из группы молодежи, которая шла из кафе на дискотеку, снял установленный вблизи административного здания флаг, стал им размахивать, бить о землю и нецензурно при этом выражаться.

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флаг харьковская область флаг Украины Волчанск

Источник: Сегодня

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