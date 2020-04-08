Современный транспорт от Фонда Рината Ахметова помогает спасать жизни пациентам Харьковской области

Вовремя добраться до больного и оказать помощь – задача не из легких для медиков скорой помощи в Изюме Харьковской области. На вызовы приходится ездить в три отдаленные района. Большая скорость для изношенных автомобилей – риск. Изменения начались после участия в масштабном проекте "200 скорых для Украины", когда медики получили транспорт от Фонда Рината Ахметова.

Более 600 километров – всего за одну смену. Такое расстояние может преодолеть бригада Изюмской скорой помощи выезжающая, в том числе, в три отдаленные районы области.

"Барвенково, Боровая – это от нас находится за 50 км, а также другие районы – это езе километров 70, у нас может быть вызов в одну сторону – до 120 км", – рассказывает заведующий Изюмского отделения экстренной медицины катастроф Владимир Матляк.

Скорая спешит на вызов в городе. Девушка травмировала ногу.

"Шла по делам, подвернула ногу, теперь ужасно болит", – рассказывает пострадавшая.

После первичного осмотра пациентку доставляют в больницу. На новенькой машине это удается сделать быстрее, чем обычно.

"Характеристики машины отличные – мягкая, легкая в управлении, больным нравится", – говорит водитель Андрей Шопин.

"Я первая выезжала на этой машине, госпитализировали женщину с инсультом Комфортно, хорошо, женщину довезли спокойно", – вспоминает фельдшер Татьяна Довгопол.

Внутри – оборудование европейского образца.

"Здесь кислород, подача кислорода – через баллоны, баллоны находятся отдельно", – рассказывает фельдшер. В тренде Боевики на Донбассе применили запрещенное оружие: где велся вражеский огонь

Именно это устройство сейчас крайне важно. Его используют для оказания помощи больным с подозрением на коронавирус.

"Проводятся учения по поводу действий, в случае попадания пациента с подозрением на короновирус. В настоящее время большой паники нет, люди переживают, спрашиваю, звонят, но большого испуга людей я не почувствовал", – говорит заведующий Изюмского отделения экстренной медицины катастроф Владимир Матляк.

К обострению ситуации медики готовы. В случае выявления больных с подозрением на коронавирус – окажут первую помощь. После этого пациента доставят в Харьков. Поэтому новая карета скорой от Фонда Рината Ахметова стала незаменимой.

"У нас каждая минута – это чья-то человеческая жизнь. Спасибо Ринату Ахметову за помощь всем украинцам и, в том числе, нам, за такие машины! Это для нас, конечно, очень важно и ценно!" – говорит водитель Андрей Шопин.

Сейчас 200 скорых от Фонда Рината Ахметова разъехались по Украине. Новые машины активно задействованы в оказании помощи пациентам с подозрением на коронавирус.

"Мы очень рады обновлению автопарка с помощью Рината Леонидовича Ахметова. Этот автомобиль в настоящее время имеет большой пробег, он работает постоянно, у него большое количество обслуженных вызовов, поэтому этим новым автомобилем мы очень рады!" – говорит заведующий Изюмского отделения экстренной медицины катастроф Владимир Матляк.

По расчетам медиков, только за первый год работы с новыми автомобилями удастся оказать помощь миллиону людей по всей стране.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова передал Донецкой области 50 000 экспресс-тестов для выявления COVID-19. Общий вклад в Стабилизационный фонд, созданный президентом Украины для борьбы с инфекцией, составил 300 000 тестов для всей страны.

Для помощи Украине, по личному решению Рината Ахметова, на борьбу с COVID-19 было направлено 300 миллионов гривен.

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