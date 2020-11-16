Спят в одежде и ходят по квартире в валенках: жители Харьковской области вышли на протест

Из-за отсутствия отопления в области страдают в основном люди преклонного возраста

В Купянском районе Харьковской области протестуют из-за отсутствия отопления в квартирах.

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Как сообщили в Telegram-канале "ХС|Харьков", люди перекрыли трассу. Митингующие жалуются, что многие из них спят в одежде и ходят по квартирам в валенках.

К акции присоединились несколько десятков жителей Купянска-Узлового, Ковшаровки и военного городка, сообщает Kharkiv Today.

По словам митингующих, в квартирах даже при включенных обогревателях температура не поднимается выше 10-14 градусов.

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"Мерзнет в стакане вода. Ноль градусов. Спим одетые. Два раза болела гриппом. Ни разу не были даже теплые батареи. Куда только не жаловалась. Нет на теплосети управы. Долгов за тепло нет. Претензии есть", — рассказала местная жительница Елена Романюк.

По словам местного активиста Богдана Черемского, страдают в основном люди преклонного возраста и социально незащищенные жители города: все, у кого есть деньги, отключились от централизованного отопления и перешли на индивидуальное, так как отопительный сезон, по его словам, чиновники срывают из года в год.

К протестующим вышел чиновник, который заявил, что уже завтра руководитель КП "Областной информационно-технический центр" поедет в Киев.

"Нет договора с НАК "Нафтогаз". Завтра руководитель едет в Киев. Сегодня будут распломбировать, пообещали. Есть долги у предприятия. С сентября пытались урегулировать вопрос. Общий долг населения за последние три года — 32 млн грн", — сказал заместитель мэра.

В прошлом году отопительный сезон начался в Купянске тоже с опозданием, 25-26 ноября.

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В мэрии хотят перевести всех потребителей на индивидуальное отопление. Чиновники отмечают, что на централизованном отоплении в одном микрорайоне остались 52 человека — очень дорого содержать всю инфраструктуру, даже на зарплаты сантехникам денег из тарифа не хватает.

Ранее мы сообщали, что 23 города Украины остаются без тепла.

Также напомним, Кабмин придумал, что делать с газовыми долгами поставщиков тепла. Задолженность за топливо для производства света и производства тепла будут учитывать раздельно.

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