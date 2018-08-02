"Стена" на границе с Россией: работы в Харьковской области закончат в этом году

Сегодня, 15:42

После завершения работ в Харьковской области границу начнут обустраивать в Сумской

Фото: пресс-служба МВД
Фото: пресс-служба МВД

Работы по обустройству границы с Россией в Харьковской области будут завершены до конца года, а следующим участком этого проекта будет Сумская область. Об этом заявил заместитель главы МВД Вадим Троян во время рабочего визита в Восточное региональное управление Государственной пограничной службы, сообщает пресс-служба МВД.

В ходе визита Троян проверил выполнение работ по инженерному обустройству границы, посетил недавно созданную пограничную комендатуру быстрого реагирования и новое здание управления пограничного отряда.

"Инженерно-техническое обустройство государственной границы продолжается несмотря ни на что. Граница с Россией будет обустроена, несмотря на все противостояние пророссийских сил", – подчеркнул он.

Троян также отметил, что обустройство Харьковского участка границы завершится уже в этом году.

"В Харьковской области протяженность границы 270 километров. 220 мы уже обустроили. В этом году все работы будут завершены. Следующим этапом обустройства российско-украинской границы будет Сумской участок. Сейчас этот процесс начался в координации с местными органами власти", – добавил он.

Заместитель главы МВД также посетил Харьковскую отдельную авиационную эскадрилью и проинспектировал помещение, где располагается военная часть, проверил экипировку летного состава и образцы авиационной техники, которая используется в охране границы.

Напомним, ранее вокруг проекта "Стена" вспыхнул серьезный скандал, связанный с нецелевым использованием средств.

В рамках обустройства границы появятся десятки километров противотранспортных рвов, металлические заборы, контрольно-следовые полосы, современные камеры и техника. В целом, проект планируют завершить к 2020 году.
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Источник:

"Сегодня"

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