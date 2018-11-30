"Свинские" подарки: почем символ года в Харькове

Харьков с каждым днем все больше окунается в предновогоднюю атмосферу: на главной площади города скоро заработают праздничный городок и каток, а в торговых центрах и кафе уже вовсю красуются елочки и сияют новогодние огоньки. Тем временем харьковчане начинают выбирать новогодние подарки для друзей и близких. Особым спросом пользуются поросята — в виде елочных игрушек, мыла, свечек и пряников, ведь по восточному календарю 2019-й будет годом Желтой Свиньи. "Сегодня" выяснила, каких поросят разбирают горожане.

Сейчас настала золотая пора для мастеров хендмейда: к примеру, рукодельница Лариса Щетинина не только шьет фетровые игрушки на елку, но и изготавливает фетровые свинки-заколочки.

"Первую свинку-принцессу сшила дочке месяц назад. Когда выставила фото в сети, люди начали интересоваться и делать заказы. Все мои поросятки розовенькие, материал — фетр, наполнитель — синтепон, потому игрушка мягкая и легкая. Также креплю на игрушки веревочку, чтобы можно было повесить на елочку, и магнитик, чтобы после праздника свинка радовала глаз на холодильнике", — рассказала Лариса.

Мастерица шьет игрушки по индивидуальным заказам. Говорит, что кроме обычных поросят заказывают свинок-принцесс и кабанчиков-джентльменов, а недавно попросили создать гламурную свинку с пушистыми ресницами, пышными губками и роскошной прической. Цена обычной свинки размером со взрослую ладонь без дополнительных образов составляет 60 грн.

Покупают горожане и валяных из шерсти свинок, которые могут обойтись от 200 до 750 грн. По словам мастерицы Натальи Сытник, стоимость таких изделий зависит от размера, поросята могут быть от 7 до 17 см.

Пользуются спросом у покупателей и свинки из гипса, например, за сувенир высотой 13 см просят 25 грн. Вовсю их уже отливают супруги Коломиец.

"Полноформатно отливаем из гипса формы, то есть внутри свинок не пусто. Затем фигурки высушиваем, обрабатываем грунтом, чтобы были покрепче, а потом уже покрываем акриловыми красками и лаком", — рассказал Вадим Коломиец.

Перешли на изготовление символа будущего года и кондитеры. Харьковчанка Елена Пышнограева, например, пряничным свинкам уже дала имена — "Модница", "Кокетка", "Шкодник", "Хрюня", "Вожак". Съедобную свинку можно приобрести за 30—40 грн. По словам Елены, ее основная аудитория — дети, которым особенно интересно скушать пряник с именем.

"Мой Новый год начинается задолго до даты — к середине октября я уже подготавливаю коллекции, чтобы люди успели ознакомиться с пряниками и заказать до первого декабря. А уже весь декабрь я творю. Спрос хороший, большие заказы делают на школы", — рассказала Елена.

А вот живых поросят пока не спешат покупать в качестве презента. Как рассказали нам в одном из фермерских хозяйств области, поросят будут брать ближе к Новому году. Сами же харьковчане говорят, что удивительно быстро в этом году раскупают символ года.

"Недавно в сезон распродаж хотела купить новогодний декор в интернет-магазине, так елочные игрушки в виде поросят разобрали за считанные минуты, не успела", — говорит харьковчанка Ольга Савченко.

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