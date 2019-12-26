Теракт в Харькове возле Дворца спорта: стало известно, когда огласят приговор

Обвиняемые просили предоставить им время на подготовку к дебатам, но суд этого не сделал

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Оглашение приговора по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове назначено на 28 декабря 2019 года.

Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков, обвиняемые в теракте, который произошел возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 года, настаивают на своей невиновности. Они просили предоставить им время на подготовку к дебатам, но суд этого не сделал.

Прокурор Владимир Лымарь просил суд признать обвиняемых виновными и приговорить их к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Вместе с тем, он просил до вступления приговора в силу изменить им меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Присутствовавшие в зале родственники погибших в результате теракта и их представитель требовали приговорить обвиняемых к пожизненному заключению.

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Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харьковево время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

22 февраля 2017 года тогдашний прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".

21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.

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