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Бабушка три дня бродила по Харьковской области без еды и воды (фото)

23 июня 2021 22:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Поиски не прекращались даже с наступлением темноты – старушку искали полицейские, добровольцы отряда "Милена", военные и местные жители

Харьковская бабушка оказалась крепким орешком - выжила без еды и воды в лесу. Фото: коллаж "Сегодня"

Харьковская бабушка оказалась крепким орешком - выжила без еды и воды в лесу. Фото: коллаж "Сегодня"

Сотрудники полиции разыскали в Харьковской области и вернули домой пожилую женщину, которая трою суток блуждала в лесу без еды и воды.

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Об этом сообщили в пресс-службе областном ГУ Нацполиции.

Бабушка была изнеможена и уставшая, но живая. Фото: Нацполиция

О пропаже 86-летней жительницы села Пятигорское стало известно 20 июня. На ее поиски направили личный состав подразделения полиции, а позже к ним присоединились добровольцы отряда "Милена", военнослужащие и местные жители.

Поиски длились даже в ночное время и, к счастью, увенчались успехом – когда женщину нашли, она была очень уставшая и находилась в состоянии изнеможения. Ей была немедленно оказана медицинская помощь.

Найденной старушке сразу оказали медицинскую помощь. Фото: Нацполиция

Напомним, в прошлом году в Киевской области разыскали пропавшую 32-летнюю женщину – через трое суток ее нашли истощенной за несколько десятков километров от места исчезновения.

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Также сообщалось о поисках двухлетнего мальчика в Киевской области – его разыскали спустя сутки в целости и невредимости.

О чем еще говорят 23 июня в Украине и мире:

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