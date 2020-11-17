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Три легковушки, патрульные и бензовоз в кювете: видео тройного ДТП под Харьковом

17 ноября, 00:16

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В результате аварии произошла утечка топлива

Под Харьковом на Окружной дороге произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей, машины патрульной полиции и бензовоза.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

В полиции рассказали, что вечером около 19:00 вблизи поселка Высокого столкнулись автомобили Daewoo и Renault и на место выехала группа реагирования патрульной полиции.

Во время выяснения обстоятельств ДТП в полицейский автомобиль, который стоял на обочине, въехал Volkswagen под управлением 36-летнего мужчины.

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Помятый автомобиль патрульных

Помятый автомобиль патрульных / Фото: Суспільне

Через полчаса мимо места аварии проезжал бензовоз, водитель которого не справился с управлением и грузовик вылетел в кювет. Причем в результате происшествия произошла утечка топлива, которое перевозил бензовоз, ее ликвидирует наряд Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Бензовоз в кювете

Бензовоз в кювете / Фото: Суспільне

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Проезд по участку дороги ограничен, открыта одна полоса, движение регулируют патрульные полицейские.

ДТП под Харьковом

Напомним, в Киеве у Воздухофлотского моста вечером автомобиль Chevrolet Camaro снес ограждение скоростного трамвая и оказался на трамвайных путях, в результате чего было парализовано движение трамваев.

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