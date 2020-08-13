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Убил отца, защищая мать: в Харьковской области мужчине вынесли приговор

13 августа, 03:10

Руслан Ровик Руслан Ровик

Трагедия произошла, когда парень отправился за пьяным отцом в соседнее село

В Харьковской области суд вынес приговор мужчине, который пытался защитить мать и случайно убил отца.

Соответствующий документ опубликован в Едином реестре судебных решений.

Конфликт произошел, когда студент Харьковского национального аграрного университета, вместе с родными и своим другом, поехал забирать пьяного отца из соседнего села.

Между родителями вспыхнула ссора, во время которой супруг попытался ударить женщину. Сын вмешался и нанес жертве два удара рукояткой от тяпки – в результате ушиба и разрыва селезенки началось сильное внутреннее кровотечение, которое привело к смерти мужчины.

В ходе разбирательства парень признал свою вину и заявил, что не хотел смерти отца. Он рассказал, что отец злоупотреблял алкоголем и ранее сильно избил мать. Женщине потребовалась медицинская помощь и случившееся сильно повлияло на парня.

За убийство по неосторожности суд приговорил молодого человека к четырем годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.

Ранее в Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании, 42-летнего Павла Зможного. Организаторы и исполнители преступления задержаны.

Смотрите подробности убийства Зможного в сюжете:

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убийство алкоголь мать сын отец харьковская область

Источник: Сегодня

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