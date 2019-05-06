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Украинец вез в Россию прибор ночного видения для танка

6 мая, 15:36

При досмотре личных вещей пограничники обнаружили запрещенную к вывозу деталь

Иллюстрация: Facebook Владислав Абдула
Иллюстрация: Facebook Владислав Абдула.

Мужчине, который хотел пронести через границу танковый прибор ночного видения для продажи на территории Российской Федерации, вынесли вердикт. Напомним, в январе 2019-го его задержали на границе с установкой ТКН-1С. 

Согласно постановлению Двуречанского райсуда, обвиняемый настаивал, что нашел прибор на летней кухне рядом с собственным домом. Решив продать установку в России, отправился в отдел таможенного оформления "Пески", куда добирался поездом и автобусом. Там во время досмотра личных вещей в черном пакете и обнаружили прибор ночного видения. 

Уже во время суда мужчина признал свою вину. Тогда между адвокатом обвиняемого и прокурором было заключено соглашение, согласно которому мужчину осудили по ст. 333 УК Украины. За "нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю", его оштрафовали на 3400 грн. К слову, подобные установки на виртуальных досках объявлений стоят около 1000 грн.

Напомним, в прошлом году СБУ задержала харьковчанку, которая вывозила в Россию деталь вооружения танка. Женщину задержали на границе с прибором ночного видения.

Также мы сообщали, что СБУ в Харьковской области пресекла попытку вывоза в Россию авиационных деталей. Запчасти к авиационным двигателям используются и в военной, и в пассажирской авиации.

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Тег пограничники, штраф, граница, прибор ночного видения

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АВТОР:

Оксана Козлова

Источник:

Сегодня

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