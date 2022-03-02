"Укрзализныця" добавила поезда – когда можно выехать из Харькова

Российские военные обстреливают Харьков, они практически уничтожают город

"Укрзализныця" поможет выехать из Харькова / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда из Харькова. Они отправляются сегодня вечером 2 марта.

Об этом написала пресс-служба "Укрзализныци".

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Сегодня из Харькова отправится еще 3 поезда Hyundai:

20:15;

20:30;

22:15.

"Укрзализныця уже готовит больше – гораздо больше вагонов на завтра со всей страны", - написала пресс-служба.

Посадка на рейсы "Укрзализныци"

Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатная и производится в порядке живой очереди.

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Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест сесть в поезд могут остальные пассажиры.

Напомним, что в связи с введением в столице комендантского часа до 8 утра 28 февраля высадка пассажиров со всех поездов в направлении Киева разрешена без права покинуть территорию вокзала.

Ранее мы рассказывали, что из-за обстрела в Харьковской области пострадали проводники.