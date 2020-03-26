В Харькове будут дезинфицировать тротуары

Такое решение принято в связи с общенациональным карантином

В Харькове в связи с общенациональным карантином принято решение обрабатывать дезинфицирующими растворами тротуары, подъезды домов и остановки транспорта. Тотальная обработка начнется с пятницы, 27 марта.

Так решили на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В городе уже огородили детские площадки. Развесили предупреждения, чтобы родители не пускали играть детей во время карантина. А вот работу банковских отделений в переходах закрытого метрополитена решили восстановить. Говорят, горожанам не хватает мест для оплаты коммунальных услуг. Представители власти твердят, что обеспокоены своевременной оплатой, так как в условиях карантина люди получают значительно меньше доходов.

"Мы практически на каждой сессии нашим коммунальным предприятиям оказываем финансовую поддержку: это и водоканал, и тепловые сети. Возможности городского бюджета не безграничны", – говорит первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. В тренде На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: в рядах ВСУ потери

Ранее "Сегодня" писали о том, что в Харькове полиция разыскивает 10 человек, которые после возвращения из-за границы отказались соблюдать режим самоизоляции в связи с коронавирусом и скрылись.

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