В Харькове иностранец сбил человека: пешеходу оторвало голову (фото)

В Харькове водитель Mercedes сбил насмерть человека на проспекте Льва Ландау. Удар был настолько сильный, что голова погибшего оказалась в салоне автомобиля.
Об этом сообщает "Newsroom".
"Мужчина перебегал дорогу на проспекте Льва Ландау, 58 и попал под колеса иномарки. В результате удара автомобиля пострадавшему оторвало голову. На вид погибшему около 50 лет", — сообщил руководитель "Центра экстренной медицинской помощи" Виктор Забашта.
По информации Telegram-канала "Труха", за рулем машины на литовских номерах находился гражданин Азербайджана.
На фото с места ДТП видно пробитое лобовое стекло и серьезные повреждения капота. При этом тело погибшего лежит в нескольких метрах от авто.
Сам водитель на видео, опубликованном в Сети, заявляет, что ехал на зеленый, а пешеход выбежал на красный.
Как сообщалось ранее, в Словакии произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter на украинской регистрации, в результате которого есть жертвы и раненые.
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