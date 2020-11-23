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В Харькове иностранец сбил человека: пешеходу оторвало голову (фото)

23 ноября, 17:22

Виталий Семченко Виталий Семченко

Погибшему было около 50 лет

В Харькове водитель Mercedes сбил насмерть человека на проспекте Льва Ландау. Удар был настолько сильный, что голова погибшего оказалась в салоне автомобиля.

Об этом сообщает "Newsroom".

"Мужчина перебегал дорогу на проспекте Льва Ландау, 58 и попал под колеса иномарки. В результате удара автомобиля пострадавшему оторвало голову. На вид погибшему около 50 лет", — сообщил руководитель "Центра экстренной медицинской помощи" Виктор Забашта.

По информации Telegram-канала "Труха", за рулем машины на литовских номерах находился гражданин Азербайджана.

На фото с места ДТП видно пробитое лобовое стекло и серьезные повреждения капота. При этом тело погибшего лежит в нескольких метрах от авто.

Сам водитель на видео, опубликованном в Сети, заявляет, что ехал на зеленый, а пешеход выбежал на красный.

Как сообщалось ранее, в Словакии произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter на украинской регистрации, в результате которого есть жертвы и раненые.

Также мы писали, что в Киеве водитель такси въехал в остановку и скрылся.

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авария ДТП Харьков погибшие
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