В Харькове известный блогер плюнул в лицо патрульному (видео)

После продолжительной словесной перепалки с полицейским мужчина плюнул ему в лицо

"Коллеги" блогера активно поддерживали действия мужчины. Коллаж "Сегодня"

Днепровский блогер Vitos Dnepr, он же Виталий Санжаков приехал в Харьков и успел отметиться в конфликте с патрульными.

Об этом сообщает харьковский Telegram-канал 1654.

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"Копы остановили блогера из Днепра за отсутствие номеров. Через 2 минуты к блогеру подъехала подмога (10-12 харьковских автоблогеров). Блогер плюнул в него и максимально унижал патрульного, зная, что тот в рамках законодательства ничего применить не сможет", – говорится в паблике.

На видео видно, опубликованным Police Control Ukraine, что блогер с самого начала ведет себя вызывающе, светит фонарем в лицо патрульного, остановившего его машину, блогер и его товарищи говорят на повышенных тонах, грубо и агрессивно. А потом Vitos Dnepr вообще плюет в лицо полицейского.

При этом "коллеги" блогера активно поддерживали действия мужчины и оскорбляли полицейского, применяя в его адрес ненормативную лексику.

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Как сообщает Police Control Ukraine, в январе этого года блогера Vitos Dnepr задерживали из-за вождения авто в состоянии наркотического опьянения. Он пытался скрыться от полицейских, однако нарушителя задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Также он отказался от прохождения, учитывая состояние опьянения.

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