В Харькове контрабандисты прятали метадон в мягких игрушках – сердечке и Шреке

Сегодня, 17:37

Полиция задержала группу наркодилеров

В Харькове контрабандисты прятали метадон в мягких игрушках &ndash; сердечке и Шреке
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

На территории Харьковской и Запорожской областей занимались реализацией метадона. Как сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области, злоумышленники наладили поставку наркотиков из Запорожья, пользуясь услугами одной из компаний-операторов почтовой связи Украины. 

По данным ведомства, 32-летний мужчина, ранее судимый за наркопреступления, отвечал за организацию поставок и контролировал поступление денежных средств, а его 37-летний подельник занимался фасовкой наркотических средств и осуществлял их сбыт. Метадон они прятали в детских игрушках – красном сердечке и зеленом Шреке.

В конце февраля преступников задержали харьковские правоохранители.

"Во время проведения обысков по месту жительства задержанных полицейские обнаружили и изъяли около 155 граммов метадона, расчетную карту одного из банков Украины, мобильные телефоны, электронные весы, а также автомобиль Audi A6 без номеров государственной регистрации, который злоумышленники использовали в преступной деятельности", – уточняют в полиции.

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Полицейские открыли головное производство по части 1 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об уведомлении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, нигериец и украинка торговали наркотиками на крупнейшем рынке Харькова. Правоохранители нашли в квартире наркоторговцев несколько килограммов каннабиса.

Также в Харькове накрыли интернет-магазин наркотиков. Стоимость изъятых наркотических средств на черном рынке составляет около 460 тысяч гривен.
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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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