В Харькове коронавирусом заразился 20-летний солдат Нацгвардии: подробности

Инфекцию обнаружили у солдата срочной службы, который был госпитализирован

В Харькове, где ранее зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом, инфекцию обнаружили у 20-летнего солдата Нацгвардии, проходившего срочную службу.

Об этом заявил начальник группы информации и коммуникации Восточного территориального управления Нацгвардии Дмитрий Образцов.

"14 апреля в связи с наличием клинических признаков коронавирусной болезни был проведен тест ПЦР. 15 апреля поступил результат теста, который подтвердил наличие у больного COVID-19. Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в части, где проходил службу гвардеец, "проводятся мероприятия в соответствии с протоколом, утвержденным Министерством здравоохранения".

По его словам, высокая температура у солдата была зафиксирована 9 апреля во время медосмотра. Военнослужащего доставили в областной госпиталь МВД, где ему провели экспресс-тест, который показал отрицательный результат.

После этого гвардейца с диагнозом "пневмония" направили на лечение в областную инфекционную больницу, где он находится до сих пор.

Как сообщил Образцов, люди, контактировавшие с больным, уже определены, за ними ведется медицинское наблюдение. В казармах помещениях проводится дезинфекция не менее трех раз в сутки. Передвижение военных в пределах воинской части, а также между военными частями ограничено.

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