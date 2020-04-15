В Харьковской области – первая смерть от коронавируса: что о ней известно

Коронавирусная инфекция начала уносить жизни еще в одном регионе Украины. В Харьковской области от COVID-19 скончалась 71-летняя женщина, сообщил на своей странице в Facebook председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Больной был 71 год, госпитализирована с двусторонней пневмонией в Валковскую ЦРБ. Была в тяжелом состоянии на ИВЛ", – написал чиновник.

Примечательно, что экспресс-тест на коронавирус у женщины дважды показывал отрицательный результат. Обнаружить инфекцию у пациентки удалось только с помощью ПЦР-исследования. Кроме того, у женщины были сопутствующие заболевания: кардиосклероз, гипертония и сахарный диабет.

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На данный момент в области коронавирус подтвердили у 25 человек. Зараженные были обнаружены в:

Харьков – 18 человек

Балаклейский район – два человека

Лозовский район – два человека

Валковский район – один человек

Дергачевский район – один человек

Харьковский район – один человек

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Вылечить от инфекции у области удалось одного человека. 21 инфицированный сейчас находится в больнице, еще двоих – отправились на самоизоляцию. Кроме того, среди зараженных есть один военнослужащий.

Ранее мы сообщали, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 ожидается перед пасхальными праздниками, 17 апреля.

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Напомним, украинские врачи рассказали, что коронавирус стал более коварным.

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