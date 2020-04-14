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Коронавирус стал более коварным: врачи из Черновцов рассказали о новых симптомах

14 апреля, 10:20

Тина Наринецкая

Чаще всего болеют люди, которые пренебрегают правилами карантина

При коронавирусной инфекции, кроме повышенной температуры, сухого кашля и слабости, проявляются новые неожиданные симптомы. Об этом рассказал заместитель гендиректора по лечебной работе Черновицкой городской больницы №1 Валентин Пыжик, сообщает издание АСС.

"Коронавирус уже не проявляется классически, как было в Китае и Италии. Он стал более коварным. Мы наблюдаем новые признаки COVID-19: аллергические проявления, нарушение функций кишечника, общую слабость, может не повышаться температура, но есть потеря вкуса, обоняния, сухость во рту, конъюнктивит", – рассказал врач.

Он отметил, что чаще всего коронавирус подхватывают люди, которые пренебрегают личной гигиеной и не соблюдают правила карантина.

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"Вирус есть вирус, он передается воздушно-капельным путем, поэтому быстро распространяется. Но больше всего болеют те, кто пренебрегает личной гигиеной, карантином, кто длительное время занимается самолечением вместо того, чтобы сразу обратиться за медицинской помощью. Я прошу не занимайтесь самолечением, так как это приводит к осложнениям" – добавил Пыжик.

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Напомним, ранее врач-педиатр Министерства здравоохранения Наталья Кундина рассказала, что симптомы коронавируса у детей и взрослых отличаются.

А тем временем в Украине продолжает стремительно расти количество зараженных COVID-19. На сегодняшний день в стране инфекцию подтвердили у 3372 человек.

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