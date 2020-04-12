Ляшко рассказал, когда в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19

Пик заболевания COVID-19 в Украине ожидается 17 апреля. Об этом заявил главный санитарный врач – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет LB.

"Мы рассчитали несколько прогнозов – оптимистичный и более пессимистичный. Сейчас мы движемся по оптимистичному сценарию, и это, можно сказать, благодаря превентивным мерам, которые принимала наша страна. Вместе с тем пока мы ожидаем рост количества выявленных случаев коронавирусной болезни, и рост существенный. Этому будет способствовать изменение алгоритмов тестирования, потому что теперь мы тестируем всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой и всех контактных лиц", – отметил Ляшко.

Также он призвал граждан придерживаться карантина во время Пасхальных праздников и отметил, что так властям удастся сдержать распространение коронавируса.

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"Наши прогнозы базируются на показателях, которые предоставили нам ученые из Великобритании. Они показывают, что соблюдение самоизоляции позволит нам на 70% снизить динамику заболеваемости. Сейчас мы идем по сценарию, который предусматривает, что за период вспышки будет инфицировано не более 2% населения. Почему 2% – это оптимистичный сценарий? Потому что, по нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии. Если же будет 10% и более, у нас может возникнуть коллапс медицинской системы. Если мы не растянем эти 10% во времени", – подчеркнул Ляшко.

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Санврач добавил, что именно введение превентивных мер позволило Украине замедлить динамику распространения нового вируса.

Напомним, Украина готова присоединиться к испытаниям ВОЗдля изобретениялекарства от COVID-19.

Кроме того, в МОЗ рассказали об основных методах и способах лечениябольных коронавирусной инфекцией в Украине.

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