Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,57
31,63
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харьковской области льготники получат субсидии наличными

Сегодня, 11:18

Льготу монетизируют для тех, кто оформил ее до 31 декабря

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
В Харьковской области льготники получат субсидии наличными //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/028/bf9/5c4028bf97870.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/028/bf9/5c4028bf97870.jpg Харьков Льготу монетизируют для тех, кто оформил ее до 31 декабря

В Харьковской области почти 260 тысяч семей в марте смогут получить субсидию наличными через отделения "Ощадбанка".

Льготу монетизируют для тех, кто оформил ее до 31 декабря. Как сообщил директор департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага, параллельно с этим за 3700 граждан, которые оформят субсидию с 1 января 2019 года, банк будет рассчитываться с поставщиками коммунальных услуг и информировать о том, сколько осталось доплатить. Фактический размер субсидии по области — от 1500 до 23 тысяч гривен в месяц.

Напомним, с 1 января в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий – он коснется тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате "коммуналки".

Так, "живые деньги" на банковский счет будут поступать тем украинцам, которые впервые обратятся за субсидией. На каждого получателя субсидий после обработки заявления на монетизацию будет автоматически открыт персональный аккаунт в банке, на котором будут отображаться жилищные субсидии в денежной форме. То есть средства будут направляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду.

Также журналисты "Сегодня" разобрались, кто имеет право перейти на госпомощь живыми деньгами, что для этого нужно, а также какие новшества в назначении субсидий действуют с 2019 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег льготы, субсидии, харьковская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Харьковской области льготники получат субсидии наличными". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Таисия Ерохина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как субсидии "живыми" деньгами повлияют на инфляцию: объяснение НБУ

31 января, 16:37

В Нацбанке проанализировали, сколько средств получат украинцы за счет монетизации

Цены, платежки, субсидии: что изменилось в Украине за неделю

26 января, 10:02

В стране дорожают продукты питания, но это не мешает украинцам массово ввозить в страну автомобили на "бляхах"

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

Вчера, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

2 февраля, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Нефть подорожала, а цены на бензин замедлили падение: чего ждать автовладельцам в феврале

2 февраля, 07:42

Бензин может подорожать в конце февраля

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

2 февраля, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях