В Харьковской области льготники получат субсидии наличными

Льготу монетизируют для тех, кто оформил ее до 31 декабря

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В Харьковской области льготники получат субсидии наличными Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/028/bf9/5c4028bf97870.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/028/bf9/5c4028bf97870.jpg 2019-02-04T11:18:00+02:00 Харьков Льготу монетизируют для тех, кто оформил ее до 31 декабря

В Харьковской области почти 260 тысяч семей в марте смогут получить субсидию наличными через отделения "Ощадбанка".

Льготу монетизируют для тех, кто оформил ее до 31 декабря. Как сообщил директор департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага, параллельно с этим за 3700 граждан, которые оформят субсидию с 1 января 2019 года, банк будет рассчитываться с поставщиками коммунальных услуг и информировать о том, сколько осталось доплатить. Фактический размер субсидии по области — от 1500 до 23 тысяч гривен в месяц.

Напомним, с 1 января в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий – он коснется тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате "коммуналки".

Так, "живые деньги" на банковский счет будут поступать тем украинцам, которые впервые обратятся за субсидией. На каждого получателя субсидий после обработки заявления на монетизацию будет автоматически открыт персональный аккаунт в банке, на котором будут отображаться жилищные субсидии в денежной форме. То есть средства будут направляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду.

Также журналисты "Сегодня" разобрались, кто имеет право перейти на госпомощь живыми деньгами, что для этого нужно, а также какие новшества в назначении субсидий действуют с 2019 года.

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