В Харькове лисица пыталась пробраться в школу (видео)

Лиса становилась на задние лапы, а передними пыталась открыть дверь в школе

Лиса просилась в школу ночью / Коллаж "Сегодня"

В Харькове лиса пыталась пробратьсяв школу-интернат. Все происходившее люди сняли на камеру.

Видео появилось в Telegram-канале "ТРУХА.Харьков".

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Случилось это ночью. Лиса становилась на задние лапы, а передними касалась стеклянных дверей. Так она, возможно, пыталась их открыть.

Люди, которые добавляли видео в интернет, предположили, что лиса просилась в школу из-за того, что замерзла.

"Ночами так холодно, что лисы просятся погреться в школу-интернат", – написано под видео.

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Чем опасны лисы

В Киеве лиса забежала во дворв Голосеевском районе и спряталось под досками. В тот самый день, эта лиса укусила женщину, которая проходила мимо этих досок, после чего животное снова спряталось. На следующий день был лиса умерла.

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